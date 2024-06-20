شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد العطلة الصيفية فى الكويت ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن الإجراءات التى أقرتها الكويت لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال على الدولة، أعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، عن تقديم موعد العطلة الصيفية للهيئتين التعليمية والإدارية للمرحلة الابتدائية ابتداءً من اليوم الخميس، وتقديم عطلة كافة العاملين بالمرحلة المتوسطة والثانوية ابتداءً من الاثنين المقبل. وفق "كونا" .

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم دمج مقار لجان امتحانات الدور الثاني للمرحلة المتوسطة وتحديدها في كل منطقة تعليمية وفق جدول تفصيلي سيتم الإعلان عنه لاحقا، على أن يستمر دوام المكلفين في المرحلة والمتوسطة والثانوية بأعمال امتحانات الدور الثاني والمكلفين بأعمال التصحيح والمراقبة خلال هذه الفترة كما هو معمول به سابقا، مع تخفيض ساعات العمل ليكون انصراف العاملين في مقار الامتحانات المتوسطة والثانوية حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأكدت وزارة التربية الكويتية، أن هذا الإجراء لن يؤثر على سير امتحانات الدور الثاني للمرحلة المتوسطة و الثانوية والجداول الخاصه بها المعدة سلفا، حيث تم اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان انسيابية سير العمل في هذه الامتحانات حتى يتم الانتهاء منها واعتماد النتائج رسميا ومن ثم تسليم الشهادات للناجحين، حسب التقويم الدراسي المعلن لكل مرحلة دراسية .

ودعت وزارة التربية الإدارات المدرسية في لجان الاختبارات، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة في المؤسسات التعليمية، وتطبيق إرشادات وتعليمات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن تخفيف الأحمال على وحدات الطاقة الكهربائية، من خلال إغلاق أنظمة التكييف بالمرافق غير المستخدمة داخل المدرسة.

كما أكدت الوزارة بأن هذه الخطوة تهدف إلى المساهمة الفعّالة في توفير الطاقة خلال فترة الصيف التي تشهد زيادة في استهلاك الكهرباء.