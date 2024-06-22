شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى السابق يعلق على فيديو "حزب الله" اللبنانى فوق حيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر على المشاهد التي نشرها "حزب الله" اللبناني عن استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل، وعادت بها طائرات القوة الجوية التابعة له.

وقال إسبر في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "أنا قلق جدا حيال ذلك، حيث نشهد تصعيدا حقيقيا من الناحية الخطابية، وأن إرسال حزب الله الطائرات المسيرة على إسرائيل ومحيط مدينة حيفا، كان تهديدا وإنذارا واضحا بأنهم يمكنهم مراقبتنا، وبناء عليه استهدافنا، من المهم وضع ذلك في عين الاعتبار، خصوصا أننا نعلم أن حزب الله صنع أكثر 150 ألف صاروخ وقذيفة، ويمكنه إحداث ضرر لكل إسرائيل تقريبا".

وأردف إسبر: "يجب أن نكون قلقين، وهذا القلق ليس جديداً علينا، فمنذ أن ابتدأ الصراع في غزة، وحزب الله يرمي الصواريخ والطائرات المسيّرة من الجانب الشمالي الإسرائيلي تقريباً كل يوم، وتسبب بقتل حفنة من الإسرائيليين، وتهجير أكثر من 60-80 ألف مواطن إسرائيلي من الشمال".

ويأتي ذلك في ظل توتر الأوضاع بشكل متزايد بين "حزب الله" وإسرائيل، والتصعيد العسكري بينهما، حيث إن "الحزب" كان قد نشر مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل عادت بها طائرات القوة الجوية التابعة له.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 9 دقائق، ظهرت مشاهد جوية لمدينة حيفا تُظهر مجمع الصناعات العسكرية - شركة "رافائيل"، ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية، وهي القاعدة البحرية الأساسية في الجيش الإسرائيلي، وميناء حيفا المدني، ومحطة كهرباء حيفا، ومطار حيفا، وخزانات نفط، ومنشآت بتروكيميائية.