شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعين قنصلا جديدا لدى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن تعيين مصطفى رزوق قنصلا جديدا بالجزائر، وسيبدأ مهامه في سبتمبر المقبل.

ونشرت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، قائمة بالتعيينات في منصب قنصل عام لسنة 2024، تضمنت أسماء المعيّنين في عدد من المراكز القنصلية بإسبانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات والجزائر وموريتانيا وتونس وكندا.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد أعرب عن أمله في وقت سابق في "عودة الأمور إلى طبيعتها" بين المغرب والجزائر، وأن يتم فتح الحدود بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.