شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مدينة قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وسيرت آلياتها في أماكن عدة، منها: "شارع 22، و منطقة صوفين".

استُشهد شابان فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، أمس الجمعة.

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال قد أطلقت النار صوب سيارة يستقلها الشابان وسط قلقيلية، عقب اقتحامها المدينة من مدخلها الشرقي، ما أدى إلى استشهادهما، واصطدام المركبة في الرصيف أمام أحد المحال التجارية قبل توقفها.