شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الأردني يتعامل مع مواد متفجرة في منطقة ماركا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، أن الأجهزة الأمنيّة تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية، وفق بيان صادر عنها اليوم السبت.

وأضافت أن التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجّرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية.

وبينت أن خبراء المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافّة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون أية اصابات تذكر .

ودعت المديرية الجميع إلى الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أيّة مؤثّرات، مشيرة إلى أن القضية قيد التحقيق وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء.