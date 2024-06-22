الخليج اليوم .. بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام يكشف سبب اختصار خطبة الجمعة وتخفيف الصلاة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن خطيب الحرم المكي ياسر الدوسري أن اختصار خطبة صلاة الجمعة وتخفيف الصلاة هذه الأيام في الحرم المكي يأتي مراعاة للزحام وحرارة الجو.

وقال الدوسري في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: "حجاج بيت الله أيها المصلون ألا وإنما يجري بالمسجد الحرام في هذه الأيام من اختصار للخطبة وتخفيف للصلاة يأتي مراعاة للزحام وحرارة الأجواء وتيسيرا على المصلين".

وذكرت وسائل إعلامية سعودية أن مقترح تقصير خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين لتكون 10 دقائق بدلا من 30 إلى 45 دقيقة حاليا، جاء تخفيفا على المصلين في ظل ظروف الحرارة المرتفعة، هو أخذ بمبدأ الوقاية والحفاظ على النفوس.

وكانت درجات الحرارة هذا الأسبوع في السعودية وصلت إلى 45 درجة مئوية، وفي مكة سجلت 52 درجة.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تسجيل حوالي ألف حالة وفاة بين الحجاج معظمهم من المصريين والأردنيين.