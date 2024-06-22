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تقليص ساعات الدوام الرسمي في العراق.. وهذه الأسباب

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د ب أ - بغداد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة العراقية عن تقليص ساعات الدوام الرسمي بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين عمومًا والموظفين خصوصا.
وأشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن القرار يستهدف أيضا ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد بدءًا من غدا الأحد وحتى نهاية أغسطس المقبل.

الدوام الرسمي في العراق

ووجه "السوداني" أن يكون وقت بدء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة في المحافظات عدا بغداد في الساعة السابعة صباحًا، وانتهاء الدوام في الساعة الواحدة ظهرا.

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ويخول المحافظون صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، بما فيها الدوائر المركزية غير المرتبطة بالمحافظة العاملة في محافظاتهم في الأيام التي تبلغ فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية فأكثر.

ارتفاع درجات الحرارة في العراق

ويعاد العمل بالتوقيتات المعمول بها بعد تلك الفترة المحددة، وللوزير المختص تمديد العمل خارج التوقيتات المذكورة في هذا التوجيه في حالات الضرورة.
ويشهد العراق حاليًا ارتفاعًا مفرطًا في درجات الحرارة في عموم البلاد تتراوح بين 51-42 درجة مئوية.
ويأتي هذا وسط تردي في وضع إنتاج الطاقة الكهربائية وخللا كبيرًا في شبكة توزيع التيار الكهربائي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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