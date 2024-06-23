شكرا لقرائتكم خبر عن غداء عمل يجمع الرئيس الفرنسى بملك الأردن الاثنين القادم بقصر الإليزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استقبال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقرينته بريجيت، الملك عبد الله الثانى ملك الأردن والملكة رانيا يوم الاثنين القادم خلال غداء عمل فى قصر الإليزيه.



وخلال اللقاء، سيبحث ماكرون والملك عبد الله الثانى الضرورة القصوى للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، دون مزيد من التأخير، والذى يضمن حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات بشكل مكثف وعاجل.



وسوف يجدد ماكرون والملك عبد الله الثانى رغبتهما فى العمل معا لتوصيل المساعدات الإنسانية لأهل غزة، وذلك استمرارا لعمليات التعاون والتنسيق المتفق عليها، كما سيذكران أن تحرير المحتجزين، ومن بينهم المواطنان الفرنسيان يمثل أولوية قصوى.



كما سيبحثان المسار الذى يجب اتباعه من أجل تنفيذ حل الدولتين بشكل فعال، وهو السبيل الوحيد للاستجابة للتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق السلام والأمن ومنع توسع نطاق الصراع فى المنطقة.