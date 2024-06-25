شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وذكر أن قوات الاحتلال استهدفت مركبات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقنابل الصوت والغاز أثناء تواجدها في البلدة تحسبًا لأي طارئ.