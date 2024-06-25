شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تونسية تقضي بسجن راشد الغنوشي عاما.. والمراقبة الإدارية 3 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة تونسية، بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لمدة عام مع خضوعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام.

وأقرت محكمة الاستئناف بتونس حكما إبتدائيا كان قد قضى بسجن راشد الغنوشي مدة عام واحد مع غرامة المالية بألف دينار، كما قضت دائرة الاستئناف المتعهدة بخضوع الغنوشي للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة السجن.

ويتعلق ملف القضية بدعوى رفعها نقابي أمني ضد راشد الغنوشي من أجل شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023 لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي وتحديدا بخصوص عبارة " طواغيت".

يذكر أن راشد الغنوشي حوكم استئنافيا بالسجن مدة 15 شهرا على ذمة القضية، قبل أن يتولى الطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر في حقه، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه.