مصر تحاكم "أماني السورية" بتهمة "الأفعال الفاضحة"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: في ضربة جديدة لما يسمى "انفلات منصات السوشيال ميديا" في مصر، بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة البلوغر "أماني السورية" لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم محتوى فاضح بغرض تحقيق أرباح مادية.

وقالت تقارير إن العقوبة قد تصل إلى الحكم بسجن "أماني السورية" لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية كبيرة، تتراوح بين 300 إلى 500 ألف جنيه، وقدم المحامي مقيم الدعوى ضد أماني السورية مستندات لهيئة للمحكمة منها مقاطع فيديو للمتهمة تخدش الحياء العام وتحرض على الفسق والفجور، وصورا من صفحتها بإدانتها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق الربح المادي على حساب المنظومة القيمية للمجتمع.

مقيمة غير شرعية في مصر

وتغيبت البلوجر أماني السورية عن حضور أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بتهمة إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان قد تقدم أحد المحامين ببلاغ ضد إحدى ناشطات السوسيال ميديا وهي من الجنسية السورية، وتظهر على المنصات المختلفة لتنشر محتوى مسيء في أثناء وجودها بمصر بشكل غير شرعي، مرتكبة جرائم معلوماتية متعددة، منها التحايل الإلكتروني والتشهير والإتجار بالبشر وإساءة استخدام الشبكة العنكبوتية، وذلك لأهداف تتعلق بالرغبة في زيادة عدد المتابعين وزيادة الأرباح بشكل غير قانوني.