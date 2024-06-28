شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار كبيرة بمنطقة كفركلا اللبنانية بعد قصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالجمعة، 28 يونيو 2024 03:41 م
شن الطيران الحرب الإسرائيلي، غارات جوية على بلدة كفركلا وشيحين في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابات وأضرار في المنازل بالمنطقة اللبنانية.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفركلا دمرت مبنى مؤلفا من ثلاث طبقات وسوته بالأرض.
وأعلن حزب الله، اليوم الجمعة، استهدافه الأجهزة التجسسيّة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، في موقع بركة ريشا، بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة فيه.
وتشير تقارير إلى أن المواجهة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله في لبنان، قد تبدأ في غضون الأسابيع القادمة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
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