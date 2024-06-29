الخليج اليوم .. محمد بن زايد: خالص العزاء والمواساة إلى أخي الملك محمد السادس في وفاة والدته الأميرة للا لطيفة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص تعازيه ومواساته إلى العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، داعياً الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة وللعائلة الكريمة بالصبر والسلوان.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "خالص العزاء والمواساة إلى أخي جلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، داعياً الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة وللعائلة الكريمة بالصب والسلوان".