الخليج اليوم .. استقرار نسبة البطالة في السعودية عند 3.5% في الربع الأول من 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية (GASTAT) اليوم، أن معدل البطالة الإجمالي "للسعوديين وغير السعوديين" استقر نسبياً عند 3.5% مقارنةً بـ 3.4% في الربع الرابع من عام 2023م، فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول من عام 2024م مقارنةً بـ 7.8% في الربع الرابع من عام 2023م، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ 14.2% مقارنةً بـ 13.9% في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م إلى 4.2% مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق.

القوى العاملة

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024م عن ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024م حيث بلغ 51.4% مقارنةً بـ 50.4% في الربع السابق، فيما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي "للسعوديين وغير السعوديين"، حيث بلغ 66.0% مقارنة بـالربع الرابع من عام 2023م 67.0%.

وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م بارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات، حيث بلغ 35.8% مقارنة بـ 35.0% في الربع السابق، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ 66.4% مقارنةً بـ 65.4% في الربع السابق.

الإحصاءات الاجتماعية

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م، التي توضح التغيـرات في سوق العمل للربع الأول من عام 2024 وبعد إعادة تقدير نتائج الربع الرابع 2023 باستخدام بيانات تعداد المملكة 2022م، تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف "الإحصاءات الاجتماعية"، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عددٍ من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية "15 سنة فأكثر" المستقرين في المملكة، وتقدير السكان "داخل قوة العمل وخارجها"، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.