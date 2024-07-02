شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس 8 متهمين في حريق عمارة المنقف بالكويت 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر قاضي كويتي، اليوم /الإثنين/، بتجديد حبس 8 متهمين في حريق عمارة المنقف والمكون من 6 طوابق لمدة 15 يوما والذي تسبب في وفاه 49 شخصا وإصابة آخرين.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد وجهت للمتهمين تهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ والإهمال حيث أنكروها وطالبوا بإخلاء سبيلهم، لكن المحكمة رفضت.

تجدر الإشارة إلى وقوع حريق في عقار مكون من 6 طوابق صباح يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الماضي ما أسفر عن وفاة 49 شخص وإصابة آخرين، وأعلنت قوة الإطفاء الكويتية أن السبب في اندلاع الحريق هو ماس كهربائي في الطابق الأرضي للعقار ما أدى لاشتعال النيران في مختلف طوابق العقار.