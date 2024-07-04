الامارات | إطلاق 3 برامج تخصصية للتمريض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق المعهد الوطني للتخصصات الصحية ثلاثة برامج تخصصية للتمريض، هي: «برنامج الإقامة لخريجي التمريض الجدد» و«برنامج الإقامة في الرعاية التمريضية الحرجة للبالغين» و«برنامج الإقامة في الرعاية التمريضية للصحة النفسية»، وذلك لأول مرة في الدولة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبمشاركة العديد من الجهات الصحية والأكاديمية في الدولة من خلال اللجنة الاستشارية للتمريض والقبالة واللجان العلمية التمريضية التابعة للمعهد. ويتطلع المعهد الوطني للتخصصات الصحية إلى أن تبدأ المستشفيات خلال العام الجاري في التقديم على هذه البرامج التي تأتي في إطار تأسيس منظومة الاختصاص في مهنة التمريض، وتمكين الكادر التمريضي خصوصاً المواطنين من تعزيز مسيرتهم المهنية، والتوجه نحو الاختصاص الإكلينيكي، دعماً لتوجيهات القيادة الرشيدة في إرساء مجتمع أكثر صحة ورفاهية وسعادة، وللإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الرائدة.

ويتوافق هذا الاعتماد مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمهنتي التمريض والقبالة «خارطة الطريق 2022-2026» التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الشركاء، لتعزيز حوكمة المهنتين.