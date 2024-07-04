الامارات | جهود وطنية وإجراءات عملية لتسريع تنفيذ مستهدفات تصفير البيروقراطية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء اللقاء الدوري لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بمشاركة أكثر من 200 قيادي ومسؤول من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومديري العموم في الجهات الحكومية الاتحادية، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الجاهزية ودعم الجهود الوطنية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تسريع عمليات تصفير البيروقراطية الحكومية، وتكثيف الجهود لاختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي، وتقليل مددها الزمنية إلى النصف.

وأكد رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، أهمية تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن رؤى سموه التطويرية الشاملة للعمل الحكومي القائم على النتائج المحققة في الميدان، وتسريع الإنجاز.

وقال محمد بن طليعة، إن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل مبادرة وطنية شاملة، تتحقق أهدافها بتكامل جهود فريق العمل الحكومي في الوزارات والجهات، مشيراً إلى أن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة حريص على توفير منصة للتعاون والشراكات الوثيقة بين الجهات التي تسهم في تحقيق أهداف البرنامج، وتحفيز الجهات على تكثيف جهودها في مجال تصفير البيروقراطية في إجراءاتها.

وأوضح وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، أن الوزارة تواصل العمل بجد في سبيل تعزيز جودة الخدمات الحكومية الرقمية (تصفير البيروقراطية)، بما يضمن سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات للمتعاملين، وتحسين جودة الخدمات.

وأكد أن أداة «رادار تصفير البيروقراطية» التي استحدثتها الوزارة تم من خلالها تحديد أولويات تصفير الإجراءات غير الضرورية في الخدمات والتشريعات والقوانين المنظمة لمهام الوزارة، إضافة إلى العمليات التي تتطلب تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتحديد مبادرات تعكس قدرات استباقية فريدة ومميزة بشكل فعال، ما يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات المستقبل، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، في مجال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقال نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات قائد الفريق التنفيذي لتصفير البيروقراطية الحكومية في الهيئة، المهندس محمد الرمسي: «تحرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على الريادة في جهود تصفير البيروقراطية الحكومية، بتقديم حلول ومبادرات مبتكرة مثل ممارسة التسجيل الحضوري عبر الهوية الرقمية، فهي ممارسة جديدة يمكن أن تسهم في تمكين الجهات الحكومية من تبسيط وتسريع العديد من العمليات الإدارية، وتقليل الوقت والجهد المطلوب لإنجاز الخدمات وتسهيل تجربة المستخدم».

وأضاف: «هناك إنجازات فعلية بدأت تتحقق، فبينما كان إنجاز المعاملة الواحدة يتطلب سبع خطوات، تم تقليصها مع الممارسة الجديدة للهوية الرقمية إلى ثلاث فقط، من خلال قيام المتعامل بمسح رمز التسجيل في مركز الخدمة، والتوجه إلى الموظف المعني لتقديم طلبه، والحصول على الخدمة بكل سهولة ويُسر».

واستعرض المشاركون في اللقاء الدوري لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي نظمه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، مستجدات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتطرقوا إلى الخطوات المقبلة في تنفيذ مبادرات التصفير في الجهات الحكومية، وناقشوا دور قادة تصفير البيروقراطية في الجهات الحكومية وما يمثلونه من حلقة وصل فاعلة بين البرنامج والجهات تعمل على تسهيل وتسريع اختصار الإجراءات الحكومية، وتخفيض عدد الخطوات اللازمة لإنجازها.

وتعرّف المشاركون في اللقاء إلى المزايا التي توفرها المنصة الرقمية لتصفير البيروقراطية الحكومية التي توظف حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في دعم قيادات الوزارات والجهات وقادة تصفير البيروقراطية، وأهمها تخصيص لوحة اتخاذ القرار لتتناسب مع دور قائد التصفير في الجهة الاتحادية، واللوحة المخصصة لعمل فريق تصفير البيروقراطية الحكومية.