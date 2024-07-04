الامارات | «عموري السلة» ينضم رسمياً إلى «شباب الأهلي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، عن تعاقد إدارة النادي مع نجم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، عمر العامري، الشهير بـ«عموري» للدفاع عن شعار النادي في المرحلة المقبلة، في خطوة تأتي ضمن جهود مجلس إدارة الألعاب الرياضية لتعزيز الفريق الأول للسلة باللاعبين المميزين.

وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم»، إن «التعاقد مع (عموري) يمثل إضافة لفريق السلة، كون اللاعب أحد أفضل العناصر الوطنية على مستوى الدولة في المرحلة الراهنة، ولما يتمتع به من كفاءة في أرضية الملعب، خصوصاً على صعيد الرميات الثلاثية».

وأوضح: «تواصل إدارة النادي العمل على استراتيجيتها في دعم فريق السلة الشهير بـ(فريق الأحلام)، وصاحب الأرقام القياسية من الإنجازات في البطولات المحلية، ليأتي التعاقد مع (عموري) ضمن النهج ذاته في توفير كل سبل الدعم ومقومات النجاح للارتقاء بمستوى الطموحات والانتقال بها من المحلية والإقليمية إلى القارية، خصوصاً بعد المستوى المميز الذي ظهر به (فرسان السلة) الشهر الماضي، ووصولهم إلى المباراة النهائية في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا».

وعن التعاقدات مع المحترفين الأجانب قال سلطان: «ملف المحترفين الأجانب لم يحسم بعد، خصوصاً أن عملية الاختيار والمفاضلة في تحديد هوية المحترفين الجدد تخضع لنظرة فنية بحتة، فيما يمكن أن يقدموه من إضافة للفريق».

واختتم: «فريق السلة شأنه شأن بقية فرق الألعاب الجماعية سيباشر مطلع الشهر المقبل مراحل الإعداد للموسم الجديد».