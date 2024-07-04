الامارات | انتصارات مثيرة في تاريخ بطولة أوروبا.. أبرزها «الخماسيات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد تاريخ كأس أوروبا العديد من الانتصارات المثيرة التي اعتبرت الأبرز في المسابقة، منها خمسة انتصارات لاتزال عالقة بأذهان جمهور البطولة، عنوانها الأبرز «الخماسيات».

ومن بينها في دور المجموعات بنسخة عام 1984 في فرنسا، حين تم تسجيل انتصارين تاريخيين في يوم واحد كان في 16 يونيو من ذلك العام، وجاء الأول بفوز أصحاب الضيافة، المنتخب الفرنسي على بلجيكا بنتيجة (5-صفر)، قبل أن يكرر منتخب الدنمارك النتيجة ذاتها، بفوزه على منتخب يوغوسلافيا (سابقاً).

وسجلت نسخة البرتغال 2004 تكرار النتيجة ذاتها بخماسية نظيفة، بعدما شهد يوم 14 يونيو فوز السويد على بلغاريا في لقاء ضمن المجموعة الثالثة، لتعود «الخماسيات» للظهور من جديد في نسخة 2020، بعدما أمطر المنتخب الإسباني في 23 يونيو شباك منافسه منتخب سلوفاكيا بخماسية نظيفة، في لقاء أُقيم على استاد «سان ماميس» في مدينة بلباو بإقليم الباسك في إسبانيا.

وجاءت النتيجة الكبرى في تاريخ البطولة في أول نسخة عام 1960 في فرنسا، حين فازت يوغسلافيا، على أصحاب الضيافة منتخب فرنسا بنتيجة (5-4)، في لقاء أُقيم في السادس من يوليو على استاد «حديقة الأمراء» في العاصمة الفرنسية باريس.