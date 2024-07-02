الخليج اليوم .. مصر تعلن عن مشروع سياحي ضخم على البحر المتوسط

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن مجلس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي عالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالي وهو مشروع SouthMed.

يقع ساوث ميد في موقع فريد على ساحل البحر المتوسط بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالكيلو 165 على طريق الإسكندرية – مطروح، ويتيح موقعه الاستراتيجي سهولة الوصول إليه من الدول الأوروبية والخليجية في مدة تتراوح بين 2-5 ساعات جوا، ويبعد المشروع مسافة 18 دقيقة فقط من مطار العلمين الدولي.

وقال رئيس الوزراء المصري إن الدولة حريصة على التركيز على الساحل الشمالى لمصر لمضاعفة عدد السياح، وستكون واحدة من النقاط التى يمكن توطين الزيادة السكانية بها الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مصر قادرة خلال الفترة القادمة على جذب ضعف عدد السائحين، موضحا أن مشروع SouthMed، يضيف للرؤية المتكاملة التى تضعها الدولة للساحل الشمالى وتنميته.

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المشروع يضاهي أكبر المشروعات العالمية ، موضحا أن على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تريليون جنيه، لافتا إلى أن الاستثمار المحلي قادر على توريد مشروعات تضاهي المشروعات العالمية، وخلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد أن مشروع "ساوث ميد" ، وجهة سياحية عالمية يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية، موضحا أن حصة الدولة في عائد مشروع" ساوث ميد" تريليون جنيه، وأن مشروع "ساوث ميد" حقق مبيعات 60 مليار جنيه بعد ساعات من فتح باب الحجز.