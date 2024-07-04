تعليق كولر على رباعية الأهلي أمام الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على الفوز على الداخلية برباعية مقابل هدف في الدوري المصري.

وقال كولر خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي" الفريق كان مستعد بشكل جيد للمبارة تم التحضير لطريقة لعب الداخلية وخلال جلسة ال كول بريك تحدثت مع اللاعبين على كيفية استغلال المساحات، واستطعنا أن نسجل هدفين قبل نهاية الشوط الاول، واجمالا سعيد بنتيجة المبارة ولكن الهدف الذي سجله الداخلية اغضبني ".

وأضاف “ كل لاعب لديه تصور أنه لابد أن يلعب ال٩٠ دقيقة وهذا الأمر لن يتحقق..لا اعلم هذه الثقافة بشكل عام في مصر ام في الأهلي فقط”.

واصل النادي الأهلي انتصاراته ببطولة الدوري ، محققًا الفوز رقم 11 على التوالي ، بعد انتصاره على الداخلية ، برباعية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة 29 من المسابقة.

حملت رباعية الأهلي توقيع كل من "وسام أبو علي هدفين ، إمام عاشور هدفين ، بيسنما جاء هدف الداخلية عبر اللاعب محمود أوكا.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 54 في وصافة ترتيب المسابقة ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 19 في الترتيب الأخير بالجدول.