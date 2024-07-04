إمام عاشور رجل مباراة الأهلي والداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - تُوج إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الأهلي والداخلية، التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقدم إمام عاشور أداءً مميزًا للغاية طوال الـ90 دقيقة، ونجح في تسجيل الهدفين الثالث والرابع، ليساهم بقوة في فوز الأهلي باللقاء وحصد النقاط الثلاث.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 54 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

واصل النادي الأهلي انتصاراته ببطولة الدوري ، محققًا الفوز رقم 11 على التوالي ، بعد انتصاره على الداخلية ، برباعية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة 29 من المسابقة.

حملت رباعية الأهلي توقيع كل من "وسام أبو علي هدفين ، إمام عاشور هدفين ، بيسنما جاء هدف الداخلية عبر اللاعب محمود أوكا.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 54 في وصافة ترتيب المسابقة ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 19 في الترتيب الأخير بالجدول.

وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: ‏محمد الشناوي.

خط الدفاع:‏ محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط:‏ مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.