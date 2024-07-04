كايروكي يشعل مهرجان العلمين بحفل ضخم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق كايروكي لإحياء، حفلًا غنائيًا بمهرجان العلمين فى دورته الثانية، يوم 23 الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يقدموا خلال الحفل باقة من أغانيهم التى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

من ناحية أخري، يستعد فريق كايروكي لإحياء حفلاً غنائيًا في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية يوم 13 يوليو المقبل، وذلك ضمن حفلات ليالى مصر.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم، ويمكن للجمهور حجز التذاكرة من خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية.

موعد طرح ألبوم كايروكي

وكان حرص النجم أمير عيد على كشف موعد طرح ألبوم كايروكى الجديد، وذلك أثناء استضافته في برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى مؤكدًا أن الألبوم سيتم طرحه في شهر سبتمبر من العام الجارى.

وأضاف أمير عيد: "اشتغلنا على الألبوم من سنة و9 شهور بالظبط، عاملين فيه أغانى مختلفة جدًا، وطول الوقت شغالين عليه علشان يطلع بالشكل الأفضل".

وكشف النجم أمير عيد حقيقة تجسيده قصة حياته فى مسلسل “دواعي السفر” الذى يعرض حاليًا على منصة watch it.

وأكد أثناء استضافته في برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى أن كل الشخصيات في الحياة عمومًا بينهما أمور مترابطة.

وأضاف: "ولكن ليست شخصيتى كما أعتقد البعض".

وكان نجح مسلسل “دواعي السفر” فى تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، منذ عرضه.

وحافظ على رقم 1 فى القائمة، والمسلسل أحدث أعمال المنصة الأصلية، ومكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء.

وكان كشف مهرجان العلمين فى دورته الثانية عن مشاركة عدد من النجوم المقرر أن يقوموا بإحياء حفلات ضمن المهرجان وأبرزهم: "عمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور وكاظم الساهر ومحمد منير وكايروكي وسعاد ماسي وويجز وديانا حداد" وغيرهم من النجوم.

قررت إدارة مهرجان العلمين تخصيص 60% من أرباح الدورة الثانية من المهرجان لصالح دعم فلسطين.

ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الملصق الدعائي للمهرجان، والذي تميز بتواجد العلم المصري بجوار علم فلسطين.

وعلقت على بوستر المهرجان قائلة: "نظرًا للظروف والأوضاع الراهنة، قرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين الحبيبة ليرفرف حرًا، بعزة وكرامة، إلى جانب العلم المصري".

وأضافت صفحة المهرجان: "كما قرر المهرجان بتخصيص٦٠٪ من أرباح النسخة الثانية من المهرجان 2024 لدعم أهلنا في فلسطين. بمعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم عائلة فلسطينية".