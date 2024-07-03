شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والجزائر يبحثان التعاون فى مجال الهجرة غير الشرعية وتنمية المناطق الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الداخلية التونسي، خالد النورى، وسفير الجزائر بتونس، عزوز باعلال، بمقر الوزارة بالعاصمة، التعاون الثنائي في مجال الهجرة غير الشرعية وتنمية المناطق الحدودية، لخدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الطرفان - في بيان لوزارة الداخلية التونسية الثلاثاء - على عمق العلاقات الثنائية التي تربط تونس والجزائر، وتطرقا إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني.