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تونس والجزائر يبحثان التعاون فى مجال الهجرة غير الشرعية وتنمية المناطق الحدودية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الداخلية التونسي، خالد النورى، وسفير الجزائر بتونس، عزوز باعلال، بمقر الوزارة بالعاصمة، التعاون الثنائي في مجال الهجرة غير الشرعية وتنمية المناطق الحدودية، لخدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الطرفان - في بيان لوزارة الداخلية التونسية الثلاثاء - على عمق العلاقات الثنائية التي تربط تونس والجزائر، وتطرقا إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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