اليوم.. منتخب الطائرة يواجه قطر في بداية مشواره بكأس التحدي بالصين

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب مصر الوطني الاول للكرة الطائرة نظيره منتخب قطر؛ اليوم الجمعودة؛ في بداية مشوار الفراعنة ببطولة كأس التحدي العالمي المقام خلال الفترة من 4 وحتى 7 يوليو الجاري في مدينة ليني بالصين.

وتنطلق مباراة مصر وقطر بكأس التحدي؛ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الجمعة.

وتقام بطولة كأس التحدي بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

ويشارك في كأس التحدي العالمي 8 منتخبات وهي: “مصر، قطر، الصين، بلجيكا، أوكرانيا، تشيلي، كرواتيا، والمكسيك“.

وفي حال فوز المنتخب المصري على نظيره القطري سيواجه في الدور نصف النهائي منتخب الصين الذي نجح في الاطاحة بمنتخب المكسيك.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: “محمد رضا، محمد رمضان، حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف عابد، محمد مصطفى لعبة، أحمد عزب، محمد عسران، عبد الرحمن الحسيني، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، ومحمد المهدي“.

ويترأس البعثة المصرية، الكابتن عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الأسباني فرناندو مونزو مديراً فنياً وطارق الزفتاوي مدرباً عاماً ومحمد السيد سيكو مدرباً والدكتور سامح ظلام اخصائى تأهيل وإصابات الملاعب، وأحمد سعيد محللًا تقنياً.