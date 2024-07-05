السعودية | اختتام أعمال الاجتماع الدوري لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية العامة للهيئة العامة للنقل وشركائها الإستراتيجيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، أعمال الاجتماع الدوري لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية العامة للهيئة وشركائها الإستراتيجيين لإنفاذ الاتفاقيات والمدونات والبرتوكولات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والذي استضافته الهيئة العامة للموانئ بمقر مبناء جدة الإسلامي، بمشاركة 12 جهة من القطاعين العام والخاص.

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ الإستراتيجية، ومناقشة أي تحديات تواجه التنفيذ، والاطلاع على ما تم تنفيذه من إنجازات وإجراءات من قبل كل جهة، لتحقيق متطلبات الإستراتيجية ومؤشرات الأداء، والاتفاق على خطوات العمل التالية لضمان تنفيذ الإستراتيجية بشكل فعّال.

وشمل الاجتماع جولة ميدانية داخل ميناء جدة الإسلامي تم خلالها الاطلاع على الخدمات والأعمال في الميناء.

وأكد ممثلو الجهات المشاركة بالاجتماع أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الالتزام بتطبيق الاتفاقيات والمدونات والبرتوكولات البحرية الدولية، والسعي المستمر لتطوير وتحديث الخدمات البحرية في المملكة العربية السعودية.

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