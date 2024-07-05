وفاة طفلة جراء هجوم أوكراني جنوب روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، توفيت طفلة تبلغ من العمر ست سنوات في المستشفى متأثرة بجراحها، وذلك بعد إصابتها بجروح في هجوم أوكراني على منطقة كراسنودار جنوب روسيا، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، كتب كوندراتييف على قناته بتطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام": "للأسف، توفيت في المستشفى فتاة تبلغ من العمر ست سنوات، كانت تعاني من إصابات في هجوم بطائرة بدون طيار على بريمورسكو-أختارسك".

وقدّم كوندراتييف تعازيه لأسرة الفتاة، وأضاف أن السلطات ستقدم كل المساعدة اللازمة للمصابين في الهجوم.

وذكرت تقارير سابقة أن ستة أشخاص، بينهم طفلان، نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح إثر الهجوم، ولحقت أضرار بمبنى سكني من ثلاثة طوابق.

الدفاع الروسي يسقط عشر طائرات بدون طيار أوكرانية



وعلى صعيد آخر كتب حاكم روستوف فاسيلي جولوبيف على قناته على تيليجرام أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عشر طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة روستوف بجنوب روسيا.

وقال: "أسقطت الدفاعات الجوية عشر طائرات مسيرة في سماء منطقة روستوف. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. ويتم التحقق من التقارير".

وأضاف المحافظ "وفقا لرجال الإطفاء، فإن الهجوم الجوي وسقوط شظايا من الطائرات بدون طيار أشعلا حرائق الغابات على الضفة اليسرى لنهر الدون في روستوف وفي منطقة آزوف، وتم إرسال فرق الإطفاء".