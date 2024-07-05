شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل حربه على قطاع غزة لليوم الـ 273 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، قصفه الجوى والمدفعى على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول الحرب على القطاع يومها الـ273.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، إن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 4 شهداء وعددًا من الإصابات جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في حي الدرج شرق مدينة غزة، شمال القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال التي نسفت عددًا من المباني السكنية في الحي.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 5 شهداء، من عائلة واحدة، بعد قصف الاحتلال منزلهم في شارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال القطاع.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، بأن طواقمها نقلت جثمان شهيد، وثلاثة جرحى، أصيبوا في قصف من طائرات الاحتلال المسيّرة على شارع السكة شرق مخيم جباليا، إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.

وأضافت الجمعية أن طواقمها انتشلت جثمان شهيد من محيط محطة التحرير على شارع صلاح الدين شرق مدينة رفح جنوب القطاع، ونقلته إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة النصر شمال شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، بالتزامن مع توغل لآليات الاحتلال في منطقتي "أبو حلاوة" و"أبو الحصين"، وأطراف منطقة النصر شرق المدينة.

وأفادت طواقم "الهلال الأحمر" باستشهاد رجل وإصابة زوجته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة رضوان في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وجرى نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، كما قصف طيران الاحتلال منزلًا غير مأهول بالسكان في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

واستهدف الاحتلال شمال غرب مُخيم النصيرات وسط القطاع، بالقصف المدفعي والرصاص، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مدينة الزهراء وسط القطاع.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 38011، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 87445، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.