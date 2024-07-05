شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 12 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل وتجمعات للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في شمال قطاع غزة، باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم جباليا، كما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل بحي الدرج شرق مدينة غزة، بالتزامن مع ذلك واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لأحياء تل الهوا والزيتون والشيخ عجلين بمدينة غزة، ترافق ذلك مع مواصلة دبابات الاحتلال عمليات التدمير في حي الشجاعية، الذي تعرضت فيه معظم المنازل والبنية التحتية للتدمير.

وفي مدينة خان يونس، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على المدينة، التي تتعرض المناطق الشرقية فيها ومحيط المستشفى الأوروبي لقصف مكثف خلال الساعات الماضية.

