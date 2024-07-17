شكرا لقرائتكم خبر عن مسقط.. إنتهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار في الوادي الكبير والان نبدء بالتفاصيل

التدابير والإجراءات الأمنية

الدمام - شريف احمد - أنهت شرطة عُمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية، إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء الاثنين في منطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط.ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء العُمانية، فقد أسفرت الحادثة عن وفاة 5 أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص في أثناء أداء واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، جرى نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.وتداول العديد من مستخدمي موقع "إكس"، مقاطع فيديو للحادث، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادث.

وقال بيان الشرطة: "تعاملت شرطة عمان السلطانية مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".

وأضافت: جرى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق، وتعرب شرطة عمان السلطانية عن خالص التعازي لأسر المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".