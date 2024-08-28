شكرا لقرائتكم خبر عن "مؤشر جودة الهواء".. تلوث الهواء بباكستان يؤثر على متوسط الأعمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر التقرير السنوي لـ"مؤشر جودة الهواء لعام 2024"، الذي أعده معهد سياسة الطاقة بجامعة شيكاغو، أن الآثار السلبية لتفاقم تلوث الهواء في باكستان تؤثر بشكل كبير على متوسط العمر المتوقع لمواطنيها.

وبحسب التقرير، الذي نشرت شبكة "جيو" الاخبارية نتائجه، يتعرض الباكستانيون - بوصفهم بشكلون جزءا من جنوب آسيا، المنطقة الأكثر تلوثا في العالم - لمستويات عالية من التلوث بالجسيمات العالقة في الهواء، والتي تزيد بنسبة 22.3% عن تلك المسجلة في مطلع القرن الحالي.

وأكد التقرير على أن متوسط عمر الفرد المتوقع، يمكن أن يزداد بواقع 3ر2 عام، إذا تمكنت البلاد من أن تفي بمعيار الجسيمات الدقيقة " 2.5 ميكرون" الخاص بها، مشيرًا إلى أن سكان باكستان بالكامل وبصورة فعلية يتنفسون هواء لا يتوافق مع مستوى ومعيار الجسيمات الدقيقة 2.5 ميكرون بما يمثل أكبر تهديد للصحة.

وجاء في التحديث السنوي لمؤشر جودة الهواء، أن "أولئك الذين يعيشون في بيشاور، وهي المدينة الأكثر تلوثا في البلاد، قد يحصلون على 6ر5 أعوام أخرى" في حال توافقت جودة الهواء لديهم مع المعايير المحددة.