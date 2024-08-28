شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات جدري القردة في الكونغو إلى 610 حالات منذ بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية روجر كامبا اليوم، عن تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بمتحور جدري القردة خلال الأسبوع الماضي؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 610 حالات منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أن الفترة نفسها شهدت تسجيل 1372 حالة جديدة يشتبه إصابتها بالمرض و206 إصابات مؤكدة، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات بالمرض يقدر حاليًا بـ 3.4%.





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وحثّ روجر كامبا السكان على الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة مع بدء العام الدراسي القادم في أوائل سبتمبر والحصول على التطعيم بمجرد توفر اللقاحات.

وفي وقت سابق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه يمكن السيطرة على تفشي جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة ويمكن وقفه.