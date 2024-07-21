شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الجزائرية يصل إلى أكرا للمشاركة في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي، إلى أكرا عاصمة غانا، للمشاركة ممثلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في الاجتماع نصف السنوي السادس بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.



وأوضح البيان أن هذا الاجتماع رفيع المستوى سيخصص لتعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية في مختلف المجالات بهدف دعم جهود حفظ السلم والأمن وتسريع وتيرة التنمية والاندماج الاقتصادي على الصعيد القاري.