شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الصومالى يدعو الشعب للتعاون مع الحكومة للقضاء على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى، الشعب الصومالى إلى العمل مع الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي، والقضاء على الجماعات الإرهابية وكل ما يهدد الأمن القومى.



وأشاد برى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم /الخميس/ - بسير العمليات العسكرية الأخيرة، والتى حققت نتائج ملموسة فى أنحاء البلاد، داعيا الشعب الصومالى إلى الوحدة والدفاع عن استقلال وسيادة الدولة الصومالية.