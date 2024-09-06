شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة يُشارك في اجتماع وزير الخارجية المصري مع سفراء الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

مواجهة التديات

الدمام - شريف احمد - شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، اليوم، في الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي مع السفراء العرب المعتمدين لدى القاهرة.وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، أن الوزير عبد العاطي، استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة السفراء العرب في بلدهم الثاني مصر.وأضاف أن وزير الخارجية والهجرة استعرض ما تواجهه المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من تحديات جسيمة غير مسبوقة، مشيراً إلى المخاطر التي برزت على الساحة العربية في السنوات الأخيرة وباتت تهدد كيان الدولة الوطنية ذاتها وتتخذ أشكالاً عديدة، فضلاً عن الأزمات الأخرى التي تستهدف مقدرات الدول العربية وشعوبها.كما شدد على أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات المشتركة هو العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، بجانب تكثيف التنسيق والتعاون المشترك بين البلدان العربية كافة على الصعيد الثنائي، ومن خلال آليات العمل العربي الجماعي، وإزكاء مفهوم الأمن القومي العربي والإيمان الحقيقي بأنه كل لا يتجزأ.