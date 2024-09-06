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الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. 24 مليون ناخب يتوجهون إلى صناديق الاقتراع غدا

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القاهرة - سامية سيد - يستعد حوالى 24 مليون جزائرى للذهاب إلى صناديق الاقتراع غدا السبت للتصويت فى الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وافتتحت مراكز الاقتراع فى الخارج الاثنين الماضى، حيث من المقرر أن يدلى أكثر من 800 ألف جزائرى بأصواتهم فى الخارج.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اتخاذ تدابير أمنية خاصة عبر كامل الأراضي الجزائرية خلال الفترة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبلين، وذلك تحسبًا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر الجارى.

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، أنه تحسبًا للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة فى 7 سبتمبر الجارى، تم تأجيل كل الفعاليات والثقافية مع إعادة برمجتها في تواريخ لاحقة، وغلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها، مع منع سير مركبات نقل البضائع، إضافة إلى منع نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الأنشطة المتعلقة بسير المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية وكذلك الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه غير معنية بهذه التدابير الأمنية، وستتواصل بصفة عادية ومنتظمة خلال تلك الفترة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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