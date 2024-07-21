شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يكشف عن آخر التطورات لإعادة النازحين إلى مناطقهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد، بأن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة لإعادة النازحين إلى مناطقهم.

وبين أن رئاسة الجمهورية تولي ملف حقوق الإنسان أهمية قصوى، وتدعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة لإعادة النازحين لمناطقهم، وضرورة أن يكون للمنظمات الدولية دور إيجابي في هذا. النازحون في العراق ودعا إلى ضرورة تفعيل دور المنظمات والنقابات بما يسهم في حماية الحريات والحقوق، مبينًا أن العراق اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية في هذا المجال.

كما عملت رئاسة الجمهورية إلى جانب مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل، ومستشارية الأمن القومي على إطلاق سراح أكثر من 13 ألف موقوف ممن انتهت مدة محكومياتهم. إغلاق مخيمات النازحين جاءت تصريحات رئيس العراق، خلال استقباله اليوم مفوضة الحكومة الألمانية وعضو البرلمان الألماني لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز آمستبيرج

وأعربت المسؤولة الألمانية عن أملها في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين بلادها والعراق في مجال حقوق الإنسان.

واستعرضا الملف الإنساني، وجهود إغلاق مخيمات النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم.