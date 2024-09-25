شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. "مكافحة المخدرات" تقبض على مقيمين لترويج 139 ألف قرص طبي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة عسير لترويجهما (139,935) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وتمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع شرورة بمنطقة نجران من القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (27,4) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (105) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.