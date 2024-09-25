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غالبية الألمان يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم الشخصي.. ما القصة؟

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د ب أ- برلين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يشعر غالبية الألمان بالقلق بشأن مستقبلهم الشخصي، بحسب استطلاع حديث للرأي.
وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، ذكر 69% من الألمان أنهم قلقون بشأن مستقبلهم.
وبلغت نسبة القلق بين النساء 74%. وبحسب الاستطلاع الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ذكر 30% فقط من الألمان أنهم غير قلقين بشأن المستقبل.

الرعاية في الشيخوخة

وكان القلق الأكبر لدى الألمان يتعلق بالصحة والرعاية (69%)، وتطورات الأسعار (61%)، والرعاية في الشيخوخة (52%).
ويمثل الموضوع الأخير على وجه الخصوص قلقا بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما (68%).
شمل الاستطلاع، الذي أجري بمناسبة يوم المستهلك الألماني الموافق اليوم الأربعاء، 1002 شخص في مطلع سبتمبر الجاري.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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