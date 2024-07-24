شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: "إعلان بكين" خطوة مهمة باتجاه تعزيز الوحدة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الثلاثاء، بتوقيع "إعلان بكين" الصادر عن الفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل "حكومة وفاق وطني".

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن "إعلان بكين" يعد خطوة مهمة باتجاه تعزيز الوحدة الفلسطينية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

حل شامل

وأعرب دوجاريك عن تقدير الأمين العام لجهود الصين وكذلك الدول الأخرى المشاركة في تيسير تلك العملية.

وأكد المتحدث أن الأمم المتحدة تبقى ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف المعنية، باتجاه التوصل إلى حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على رؤية وجود دولتين في إطار حدود آمنة، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.