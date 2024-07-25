شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونيسف" تنشر أرقامًا مفزعة عن جرائم العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، من تدهور الوضع الإنساني في غزة.

وأوضحت أن ما لا يقل عن 278 من عمال الإغاثة قد قُتلوا في القطاع حتى الآن، وأن المستشفى الأهلي في شمال غزة استأنف خدماته الصحية جزئيًا بعد توقفها نتيجة انعدام الأمن في المنطقة. جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة وذكرت أن 24 شاحنة وقود، دخلت قطاع غزة يوم الأحد، بينما دخلت 46 شاحنة يوم الجمعة، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع في يوليو حتى الآن 674 شاحنة.

ودخل إلى غزة أكثر من 2.1 مليون لتر من الوقود بين 1 و21 يوليو، بما في ذلك 378,700 لتر في 21 من الشهر الجاري.

وأشارت اليونيسف إلى فحص 170,000 طفل دون سن الخامسة و10,000 امرأة حامل ومرضعة للكشف عن سوء التغذية، مع تلقي 11,500 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد العلاج اللازم. غارات بطائرات دون طيار وفي الضفة الغربية، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن خمسة فلسطينيين استشهدوا في غارات بطائرات دون طيار في طولكرم، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بـ169 عملية تفتيش واعتقال بين 15 و21 يوليو، مما أسفر عن اعتقال أكثر من 110 فلسطينيين واستشهاد ثلاثة آخرين.

وأفادت التقارير بهدم خمسة منازل في قرية الولجة يوم 15 يوليو، كما أظهرت البيانات وقوع أكثر من 820 عملية هدم لمبانٍ مملوكة للفلسطينيين منذ بداية العام.

يأتي هذا مع توقعات بأن يصل العدد إلى 1400 مبنى بحلول نهاية العام، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 1177 في عام 2023 و1094 في عام 2016.