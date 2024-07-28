شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تشريد 190 ألف فلسطيني من خان يونس ودير البلح خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين وزيادة في النزوح وتشريد أكثر من 190 ألف فلسطيني من خان يونس ودير البلح هذا الأسبوع.





تعطيل أعمال الإغاثة



ودعا نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتجنب استهداف المدنيين، كما أشار إلى تأثير الأعمال العدائية على عمليات الإغاثة، حيث توقفت نقاط توزيع الغذاء وبرامج التغذية، وتعطلت منشآت المياه والصرف الصحي.

وقال "حق" إن جميع مستشفيات غزة لا تعمل بشكل كامل، مما زاد من الضغط على الطواقم الطبية.

