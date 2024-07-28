شكرا لقرائتكم خبر عن الوطن العمانية: قرارات اليونسكو بشأن مواقع فلسطين تفشل محاولات تدمير التراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة "الوطن" العمانية، أن اعتماد لَجْنة التُّراث العالمي التَّابعة لمنظمة الأُمم المُتَّحدة للتَّربية والعلوم والثَّقافة (اليونسكو)، في دَوْرتها الـ (46) المنعقِدة في العاصمة الهنديَّة نيودلهي، القرارات الخاصَّة بالحفاظِ على المواقع الفلسطينيَّة المُسجَّلة على قائمة التُّراث العالَمي تحت الخطر وحمايتها بالإجماع يؤكد الحقَّ الفلسطيني، رغم محاولة التزييف التاريخيَّة الَّتي عمدَ إِلَيْها الاحتلال الإسرائيلي، كما يؤكِّد أيضا نجاح الدبلوماسيَّة الفلسطينيَّة في إفشالِ كُلِّ محاولات الاحتلال لتدميرِ التُّراث والثَّقافة والتَّاريخ الفلسطيني المُثبَت بالأدلَّة السَّاطعة.



وأضافت الصحيفة- في افتتاحيتها، اليوم الأحد، تحت عنوان "الحفاظ على التراث الإنساني الفلسطيني واجب عالمي"- أنَّ تسجيل المواقع الفلسطينيَّة في هذا التَّوقيت الحسَّاس يُظهر شكلًا آخر من أشكال الصِّراع، ويردُّ على كُلِّ محاولات استبدال الحقائق على الأرض بالخرافات والروايات الزَّائفة.



وأشارت إلى أن هذا القرار يوضح حقيقةً جديدة من حقائق الصِّراع، ألَا وهي الصِّراع على الهُوِيَّة. فمنذُ عقودٍ طويلة سبَقتْ إعلان قيام إسرائيل، كانت روايتهم تعتمد على مجموعة من الأكاذيب، تتحدَّث عن الحقِّ التَّاريخي لليهودِ في الأراضي الفلسطينيَّة، على الرّغم من عدم وجود أيِّ أدلَّة مادِّيَّة لهذه الرِّواية، لافتة إلى أنه على النَّقيض تُثبتُ الأدلَّة الحقَّ التَّاريخي للشَّعب الفلسطيني، حيث يأتي تسجيل تلك المواقع تأكيدًا على تلك الحقوق.



وتابعت الصحيفة: إن هذا القرار التَّاريخي يحمل أهميَّة كبيرة جدًّا لمدينةِ القدس، عاصمةِ دَولة فلسطين، حيث سيكُونُ لَهُ أثَرٌ مُهِمٌّ جدًّا في جهودِ الحفاظِ عَلَيْها من التَّشويه أو التَّدمير؛ باعتبارها المنارة الحقيقيَّة للدِّيانات، وبوَّابة العالَم التَّاريخيَّة والتُّراثيَّة والحضاريَّة.