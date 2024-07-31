شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الوضع في غزة أصبح كارثيًا بعد 10 أشهر من الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت كبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة سيخريد كاخ، أن الوضع في غزة أصبح كارثيًا بعد 10 أشهر من الحرب، مع ارتفاع معدلات الإجهاض ونقص الخدمات الأساسية.

وشددت خلال حديثها للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من الأردن، على أهمية وقف إطلاق النار الفوري والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، مشيرة إلى جهود الأمم المتحدة في زيادة الإمدادات من الأردن ومصر.

تفشي الأمراض المعدية

وأوضحت كاخ أن آلية الأمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2720، تعمل على إيصال المساعدات من الأردن وقبرص، بينما يجري التنسيق مع مصر.



ولفتت إلى تفاقم الوضع الصحي في غزة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص مرافق إدارة النفايات، ما يزيد مخاطر تفشي الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال.

وخلال زيارتها الأخيرة لغزة، أثنت كاخ على جهود الأطباء والممرضات في تقديم الرعاية في ظل ظروف صعبة، مؤكدة ارتفاع معدل الإجهاض في الثلث الأول والثاني من الحمل.

كما أشادت بجهود المنظمات غير الحكومية الفلسطينية رغم التحديات التشغيلية الكبيرة، مؤكدة ضرورة تقديم الدعم اللازم لها.