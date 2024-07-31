شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين الهجمات على المدنيين في "الفاشر" السودانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمم المتحدة بشدة الهجمات العشوائية على المدنيين في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، والتي وقعت يوم السبت، وأدت إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 97 شخصًا، وفقًا للسلطات المحلية.

وأعربت منسق الأمم المتحدة المقيمة ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، في بيان يوم الثلاثاء، عن حزنها تجاه هذه الهجمات المروعة التي طالت مستشفى ومناطق سكنية وسوقا للماشية.

وأضافت: ينبغي ألا تكون البنية التحتية المدنية هدفًا وهي محمية بموجب القانون الإنساني الدولي. 22 هجمة كما استنكرت منظمة الصحة العالمية الهجمات المتزايدة على الرعاية الصحية في السودان، مشيرة إلى التحقق من 22 هجمة من هذا القبيل خلال الأسابيع الثمانية الماضية وحدها.

وأوضحت المنظمة أن الهجمات على الرعاية الصحية مؤسفة وتمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، منبهة إلى أن الحصول على الرعاية الصحية في السودان يعاني قيودًا شديدة بسبب الحرب المستعرة منذ أكثر من عام.

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تحققت منظمة الصحة العالمية من 88 هجومًا على الرعاية الصحية، شملت هجمات على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والنقل والأصول والمرضى والعاملين الصحيين، ما أسفر عن مقتل 55 شخصًا وإصابة 104 آخرين.