شكرا لقرائتكم خبر عن محاولًا إنهاء التوتر.. مسؤول أممي يصل إلى بيروت للقاء كبار القادة اللبنانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل رئيس عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام جان بيير لاكرو إلى لبنان، في زيارة يلتقي خلالها كبار القادة اللبنانيين، لبحث الحاجة الملحة لإعادة الالتزام بالقرار 1701.

وقال بيان للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" يوم الثلاثاء، إن لاكروا وصل إلى لبنان "في زيارته الثانية إلى الشرق الأوسط هذا العام، وسيلتقي خلال زيارته كبار القادة اللبنانيين، والجيش اللبناني، وحفظة السلام لمناقشة عمليات اليونيفيل، والحاجة الملحة لإعادة الالتزام بالقرار 1701.

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل. جهود دبلوماسية مكثفة وتأتي زيارة المسؤول الأممي وسط جهود دبلوماسية مكثفة تبذل لمنع تصاعد التوترات بين لبنان والكيان الإسرائيلي، على خلفية الهجوم الصاروخي على قرية مجدل شمس في الجولان الذي تحتله إسرائيل يوم السبت الماضي.