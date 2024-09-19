شكرا لقرائتكم لقطات لهطول أمطار الخير على الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت محافظة الطائف بمكة المكرمة، هطول أمطار غزيرة، وسط سماع صواعق رعدية.

ووثق مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة، على حسابها بمنصة “إكس”، الأمطار الغزيرة وهي تتساقط، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.