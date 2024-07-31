شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: توقف الصحف عن العمل 4 أغسطس بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نقابتا الصحافة والمحررين في لبنان توقف الصحف عن العمل، يوم 4 أغسطس المقبل، في ذكرى إعلان الحداد الوطني بسبب فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء اليوم الأربعاء، أن هذه الذكرى الأليمة تصادف يوم الأحد (4 أغسطس)، مشيرة الى أن هذا يأتي عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الجرافيك في لبنان.