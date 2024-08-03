شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: اللجنة الأولمبية الدولية أعطت إنذارًا أخيرًا بحذف كل منشور يمس إيمان خليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الشباب و الرياضة بالجزائر، ان اللجنة الأولمبية الدولية أعطت إنذارًا أخيرا للمخالفين مع أمر بحذف كل منشور يمس بسمعة بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف . وفق "الإذاعة الجزائرية".

وأضافت أنها تحتفظ بالحق في المتابعة القضائية لكل من شارك في الحملة الشنيعة ضد البطلة ايمان خليف.

وقالت إن هذا القرار جاء بعد شكوى رسمية تقدمت بها اللجنة الأولمبية الجزائرية إلى اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية ما وصفته بـ "انتهاك وتجاوز خطير لأخلاقيات الرياضة و المساس بالميثاق الأولمبي، بشخص البطلة إيمان خليف، من قبل إحدى المشاركات في دورة الملاكمة للألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأشارت إلى أن الملاكمة المجرية لوكا هامورى ضمن من قاموا بنشر محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لإيمان خليف .

وكانت اللجنة الأولمبية الجزائرية قد توعدت بملاحقة قضائية لكل من يتجاوز بحق الملاكمة إيمان خليف.

وقد أثارت مشاركة إيمان خليف الجدل بعد عدم اجتيازها اختبار الأهلية للجنس في بطولة العالم، لكن اللجنة الأولمبية سمحت بمشاركتها في أولمبياد باريس رغم اعتراض الاتحاد الدولي للملاكمة.

واحتاجت إيمان إلى 46 ثانية لتبلغ دور الثمانية في منافسات وزن 66 كيلوغراما بعد انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني أمس الخميس.

ووجهت اتهامات دون دليل لإيمان بأنها رجل متحول، وتعرضت لهجوم شديد من العديد من الأشخاص من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية والكاتبة البريطاني جيه.كي رولينغ.