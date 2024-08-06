شكرا لقرائتكم خبر عن المدعي العام بالمحكمة الجنائية: سكان دارفور يشهدون فترة بؤس وعذاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من تصاعد العنف والمعاناة في دارفور، واصفًا الأشهر الستة الماضية، منذ أن قدم آخر إحاطة له بشأن الوضع في الإقليم، بأنها كانت أشهرًا من البؤس والعذاب لأهل دارفور بالسودان.

وقدم المدعي العام كريم خان إحاطة لمجلس الأمن يوم الاثنين، استعرض خلالها تقريره التاسع والثلاثين عن الحالة في دارفور، مشيرًا إلى تقارير موثوقة عن جرائم واضطهاد واسع النطاق ضد المدنيين الأكثر ضعفًا.

طرق مبتكرة لوقف العنف

ودعا كريم خان مجلس الأمن إلى النظر في طرق مبتكرة لوقف دائرة العنف، مسلطًا الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة في الأشهر الـ6 الماضية في التواصل مع المجتمعات المتضررة، وقادة المجتمع العربي، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات الوطنية ذات الصلة في السودان، ودول ثالثة، ومنظمات دولية إقليمية.



وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل بلا كلل لضمان المساءلة، وسلط الضوء على التعاون الأخير مع السلطات السودانية وجهود جمع الأدلة من النازحين والشهود.